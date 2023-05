Aseguran que unos 5.000 vehículos robados de Chile se encuentran en Bolivia

Agregó que no intentó recuperar el vehículo robado porque su seguro le repuso un nuevo auto, meses después del robo. Sin embargo, enfatizó que “desde una instancia formal, nadie me ratificó la información y nunca se pusieron en contacto conmigo . Desde el Gobierno boliviano jamás (se contactaron) ni siquiera para informarme del hallazgo de mi vehículo”, dijo la víctima.

“Hay otros vehículos que los usaron tanto por el Gobierno que cuando los quisieron devolver a la víctima ya no servían para nada. Un caso de esos que fue muy conocido, fue el camión que le robaron a una víctima chilena y lo uso el Ejército por casi tres años y cuando lo estaban devolviendo el camión, que data de 2016, estaba todo malo y no servía para nada. Estaba tan malo que cuando lo fue a ver la víctima no tenía cómo llevárselo y solicitó la devolución o indemnización del camión. Pero a la fecha aún no fue devuelto”, sostuvo el investigador chileno.