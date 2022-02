Asesino serial pagó $us 3.500 para salir de la cárcel y la 'gentileza' de una botella whisky para su juzgador

Escucha esta nota aquí

Después de que saliera a la luz de que el asesino serial Richard Choque Flores salió de la cárcel gracias al favorecimiento de la justicia, se reveló que en su declaración el sindicado afirmó que pagó $us 3.500 y tuvo la 'gentileza' de dar una botella de whisky al ahora exjuez Rafael Alcón para obtener el beneficio de cese de detención en el penal de San Pedro (La Paz).

Choque debía cumplir una pena de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, pero gracias a estas irregularidades logró salir en libertad.

"Al salir, cuando me dieron detención domiciliaria, y como era Año Nuevo, la doctora (Marlene) Paco me dijo que le demos un whisky o algo por Año Nuevo, ya que me sacó”, relató en su declaración, haciendo alusión a su defensa, quien es observada por favorecer la salida de personas que están purgando pena en los centros penitenciarios del país.

En la interpelación, Choque manifestó que el trámite para lograr la detención domiciliaria tuvo un costo de $us 3.500. "Vendí todas mis cosas en San Pedro, me presté de amistades que no recuerdo, de colegio y otros. Y posterior le entregué a la doctora Paco, después de que hablamos unos 10 días de que la conocí”, reza el documento de la declaración.

El hombre también confesó que en principio otra abogada le había solicitado $us 10.000; sin embargo, era “imposible” para él reunir ese monto y por ello contrató los servicios de Marlene Paco, a la que reconoció en una fotografía que le fue mostrada al momento de brindar su declaración.

Respecto a su puesta en libertad, Choque sostuvo que esto se dio gracias a un certificado médico facilitado por la abogada Paco.

"Nadie me realizó algún examen médico o diagnostico a detalle, nunca me realizaron revisión médica para salir, solo se basaron en historiales médicos anteriores”, declaró en otra parte de la reseña, respecto a su salida.



Según Choque, hizo todo esto para poder vivir con su mamá y sostuvo que la abogada se encargaba de todo el trámite. La Fiscalía aprehendió por este caso al menos a tres funcionarios además de Alcón y la abogada.

