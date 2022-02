Asesino serial responsabiliza de todo a dos abogadas que le posibilitaron dejar San Pedro

Escucha esta nota aquí

El asesino serial, Richard Coque Flores, respondió 20 preguntas de los fiscales sobre el caso consorcio que impulsan contra el exjuez Rafael Alcón. El asesino serial, detenido en Chonchocoro responsabilizó de todo a dos abogadas a las que menciona en su declaración y detalla cómo salió del penal. Esta es su declaración ante el fiscal:





P.- Diga usted, ¿tiene antecedentes policiales, penales y/o judiciales?

R.- Sí, tengo antecedentes desde 2012, cuando mi tío me denunció por un supuesto intento de homicidio, pero esto no llegó a nada, esto pasó en la ciudad de El Alto, no sé qué tribunal ni dónde, jamás estuve detenido. Otro que tengo es una sentencia del 2013 por asesinato a una mujer más o menos de 23 años, y ahora lo que me están investigando. Solo (son) esas 3 denuncias.





P.- Detalle cada uno de estos procesos penales, policiales o judiciales, en su inicio, estado, finalización, abogado que lo asistió en ese entonces, fiscal y funcionarios de juzgados que llevaron a cabo sus procesos desde un inicio hasta la actualidad o conclusión.

R.- El primero que tenía (es) por intento de asesinato, mi abogado era un amigo del CBA que no me acuerdo su nombre, pero era el mismo abogado del caso en la gestión 2014 donde un coreano mató a sus abuelos y el mismo abogado era quien me defendió, es un chatito de cara cuadrada.





El segundo proceso por el que me dieron sentencia fue por el asesinato en 2013, fui juzgado en El Alto, no sé qué juzgado, pero era en El Alto, donde mi abogada era la Dra. Torrico, no recuerdo su nombre, ella es quien lleva mi proceso y me condenan a 30 años de cárcel. Primeramente me dan detención preventiva en el penal de Chonchocoro por 6 meses, posteriormente sigue el proceso como año y medio, luego el fiscal, no recuerdo el nombre, me dijo ‘ándate a un proceso abreviado’ por homicidio, me tenían que dar 20 años. Me someto a un supuesto proceso abreviado, pero me dieron 30 años de cárcel sin indulto. Una vez que me dan la sentencia, mi abogada, la Dra. Torrico, juntamente con su acompañante al que le decía Junior, (me dijo) que me calle, que no reclame, que ellos arreglarían y hablarían (de) mi situación, que no pasa nada con la sentencia, y le dije que si me están dando 30 años por lo menos que me den en San Pedro y la juez aceptó llevarme a San Pedro y cumplir mis 30 años allá, por lo que posterior me llevaron de Chonchocoro a San Pedro.





Una vez que me trasladan al penal de San Pedro cumplo allá casi 5 años detenido, todo ese tiempo estaba con defensa pública, posterior a eso tomé los servicio de la doctora, no recuerdo bien el nombre, pero creo que era Dra. Gutiérrez. Venía constantemente en horario de visita de abogados y me dio el numero de una doctora Paco, quien llevó mi proceso finalmente, de ahí me entrevistó, le dije lo de mis constantes salidas médicas, de todas (mis) enfermedades, dolencias, y me dijo que se podría plantear una detención domiciliaria, que ella se encargaría de realizar dicho proceso, así también me cobró por sus servicios alrededor de 3.500 dólares americanos, a lo que reuní de diferentes amistades dicho dinero.





No sé cómo, pero después de que tomé sus servicios, casi un mes y medio ya nomás llegó el mandamiento de detención domiciliaria y es como salí de la cárcel. Me exigieron un domicilio para dicho requisito y le pedí de favor a mi madre que me preste su domicilio. Salí rápido, me entrevisté 3 veces con la abogada y me sacó fácil, también me pidieron garantes, no sé cómo realizó el procedimiento, solo me llegó directamente la detención domiciliaria en la gestión 2019, diciembre, en Año Nuevo.





P.- Diga usted, dentro de la resolución 890/2019 de fecha 24 de diciembre del 2019 emitida por el dr. Rafael Alcón Aliaga, de este proceso, ¿quiénes eran o era su defensa técnica desde de inicio de esa investigación hasta la fecha?

R.- No existió ninguna audiencia, no sé cuál será esa resolución, en sí el procedimiento desconozco, pero mi proceso lo llevaba la Dra. Paco, y al inicio tomé abogada de defensa pública, pero luego fue la doctora (Marlene) Paco quien siguió con mi defensa y ella me sacó de San Pedro.





P.- Diga usted si tiene relación familiar, laboral u otra con el sr. Freddy Torrejón Rocabado, de ser así detalle en breve.

R.- No lo conozco, quién será.





P.- Diga usted, si tiene relación familiar, laboral u otra con el sr. Rafael Alcón Aliaga, de ser así detalle en breve.

R.- No, ninguna, solo al salir, cuando me dieron detención domiciliaria para firmar. Como era Año Nuevo, la Dra. (Marlene) Paco me dijo que le demos un Whisky o algo por Año Nuevo, ya que me sacó.





P.- diga usted, ¿cuánto le cobró y cuánto llegó a pagar a su abogado para que realice el trámite de beneficio en juzgados de ejecución en lo penal?

R.- Ya le dije que 3.500 dólares americanos, reuní todo el dinero y vendí todas mis cosas en San Pedro, me presté de amistades que no recuerdo, de colegio, y otros y posteriormente le entregué a la Dra. (Marlene) Paco. (Esto sucedió) después de que hablamos, unos 10 días desde que la conocí.





P.- Diga usted, ¿cuánto le cobró y cuánto le llegó a cobrar el Dr. (Freddy) Torrejón para realizar su certificación médica?

R.- Mi abogada debe saber, porque yo no puedo hacer nada desde adentro, ella es quien tenía contactos.





P.- Diga usted, ¿si conoce al señor Raúl Gallo Ordoñez (secretario del juzgado de Alcón), de ser así qué relación lleva con él hasta el momento?

R.- No lo conozco, tal vez mi abogada, si yo no sé de procedimientos, no sé cómo logré salir.





P.- Diga usted, ¿si conoce a la señora Yesica Anel Choquetijlla Castellón?

R.- Para nada, ni me suena, no sé quién será, solo conocía a una trabajadora social que no me acuerdo su nombre. (Yesica Choquetijlla es la trabajadora social del juzgado de Rafael Alcón).





P.- Diga usted, ¿quién le representa como defensa técnica en la instancia de obtener un beneficio de detención domiciliaria ante juzgados de ejecución en lo penal?

R.- No recuerdo muy bien, pero (era) una doctora medio gordita, que siempre se encontraba con defensa pública, luego ella me dio el número de otra abogada y me d ijo que me podía ayudar la doctora (Marlene) Paco con ese caso.





P.- Diga usted, en su estadía en el penal de San Pedro, ¿quién le llevó a firmar el memorial de solicitud de beneficio en el juzgado de ejecución en lo penal 1° de la ciudad de El Alto?

R.- La doctora Paco es la única persona que me hizo firmar.





P.- Diga usted, ¿cómo realizó el acto de revisión médica de parte con el Dr. Freddy Torrejón Rocabado? (pregunta enfocada hacia dónde lo habría realizado y de qué forma, si utilizo algún objeto especial o requirió de un médico especialista en la revisión o emisión de tal certificado)

R.- Mucho a detalle no sé sobre cómo lo realizó, creo que mi abogada reunió todos los documentos de anteriores diagnósticos, ya que salía constantemente al médico con especialistas particulares, pero no conozco el nombre del médico, no sé si es el Sr. Torrejón, no me lo presentaron, pero nadie me realizó algún examen o diagnóstico a detalle, nunca me realizaron revisión médica para salir, solo se basaron de mis anteriores historiales médicos.





P.- Diga usted, ¿quién fue la funcionaria o funcionario que le abrió el registro de firmas, en el cuaderno de registro de firmas custodiado por personal de juzgados de ejecución de trabajador social?

R.- Yo firmaba cada 30 de cada mes, la trabajadora social de El Alto, ella es con quien se abría el registro donde ella iba a firmar.





P.- Diga usted, ¿cuál era el procedimiento para poder ser registrado en el cuaderno de registro de firmas de la trabajadora social dependiente de juzgados?, ¿en que juzgados realizó el correspondiente control?

R.- Me exigió mi carnet, mi croquis de domicilio y mi resolución de detención domiciliaria, posteriormente la trabajadora social me asignó un día para firmar y me dio un libro y una página que yo tenía que cumplir en venir a firmar, no necesitaba escolta ni nada por el estilo, cada 30 días de cada mes venía a firmar.





P.- Diga usted, ¿si la trabajadora social vino en algún momento a visitar a su domicilio o a controlar?

R.- La verdad nunca, que yo sepa no vino.





P.- Diga usted, ¿ante quién presenta usted los certificados médicos para optar al beneficio de detención domiciliaria por parte de juzgados de ejecución en lo penal?

R.- Mi abogada (Marlene) Paco se encarga de todo, yo no presenté ningún certificado ante ninguna autoridad, la que me sacó de la cárcel se encargó de todo.





P.- Diga usted, ¿quién fue quien elaboró su informe de buena conducta dentro del penal, el tiempo que se mantuvo allí?

R.- Yo pedí de manera personal certificado de permanencia y conducta que solicité al área legal y ellos derivan a Gobernación, donde revisan mi 'fail' (antecedentes) y salió en 3 días más o menos, yo no tenía ninguna falta, ni reclamo, (solo) pedí y me entregaron.





P.- (Se le exhibe una foto de la doctora Marlene Paco Guaigua) ¿Es ella quien es su abogada que llevó todo el proceso para salir con detención domiciliaria en la gestión 2019?

R.- Puedo asegurar que sí, es ella quien me lo llevó el proceso.





P.- Diga usted si desea agregar algo más a la presente declaración.

R.- Quiero aclarar que mi persona realizó todo este proceso de salir de la cárcel con la participación de mi abogada y de sus contactos. El único error fue haber pedido vivir en el domicilio de mi madre, ella no tiene nada que ver con todo lo que hice, ni mis hermanas no tienen nada que ver en este proceso.

Quiero agregar que la primera doctora, gordita, que me pasó el número de la doctora Paco me quería cobrar 10.000 dólares, pero eso era imposible para mí, por lo que llamé al número que me dio y aproximadamente pagué entre 3.500 a 4.000 dólares americanos.







P.- Diga usted, ¿si su declaración fue o no de manera voluntaria?

R.- De manera voluntaria

Lea también PAÍS A la garante del feminicida serial le pagaron Bs 400; ella dice que no sabía que era un "asesino rematado" Una joven estudiante estampó su firma para que Richard Choque saliera en libertad y todo este tiempo pensó que el asesino estaba investigado por robo. Dice que no lo conocía y que una amiga de la universidad se encargó de todo

​