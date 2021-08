Asesor de Samuel desvela que un exministro y una exdiputada del MAS lo llamaron para que asista a las reuniones en la Universidad Católica

Escucha esta nota aquí

Roberto Moscoso declaró hoy (martes) ante la Fiscalía por el caso de supuesto golpe de Estado en 2019. El asesor de Samuel Doria Medina desveló que participó en las reuniones en la Universidad Católica de La Paz a pedido del exministro Manuel Canelas y de la exdiputada Valeria Silva (ambos del MAS). Además, añadió que a Doria Medina lo llamó la exsenadora Adriana Salvatierra (MAS).

“A nosotros, a Samuel Doria Medina y a mí, nos convocaron primero Manuel Canelas, quien me dijo que le interesaba que nosotros participemos de una reunión de diálogo. Luego me llamó Valeria Silva, que era diputada del MAS y que me pidió el teléfono de Samuel para que hable con él, pero la idea era hacer una reunión importante con la Iglesia y con otros partidos para ver cuál era la vía de solución”, afirmó Moscoso.

Moscoso llegó hoy, a las 09:00, a las instalaciones de la Fiscalía en La Paz para declarar en calidad de testigo. El asesor de Doria Medina fue llamado por haber participado en las reuniones en la Universidad Católica de La Paz tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2010.

El Ministerio Pública indaga si es que la gestión de Morales sufrió un golpe de Estado tras la demanda presentada por la exdiputada Lidia Patty.

El asesor de Doria Medina detalló que participó en las reuniones de los días 11 y 12 de noviembre de 2019 y que en esas citas no estaban ni Canelas ni Silva, aunque sí confirmó que estaba presente Salvatierra, quien se encontraba acompañada de Teresa Montaño y de Susana Rivero. Esas reuniones en la Universidad Católica de La Paz son cuestionadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) porque sostienen en que en esos encuentros se definió el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales.

Moscoso negó que esos encuentros hayan tenido el fin de concretar un golpe de Estado y dijo que en esas citas el MAS pidió la salida de Evo Morales hacia México, algo que sucedió la noche del 11 de noviembre de 2019. “El objetivo de las reuniones era analizar el problema de la violencia y buscar un clima de paz. Ahí no se concretó nada sobre la asunción de Jeanine Áñez”, dijo el asesor de Doria Medina.

Valeria Silva fue diputada del MAS en la pasada legislatura y fue muy cercana a Evo Morales. Tras la renuncia del expresidente solicitó, junto a su esposo, que también era funcionario público, refugio en la embajada de Argentina en La Paz. Ahí estuvo durante los días de conflicto. Mientras que Manuel Canelas fue el último ministro de Comunicación de Morales. Se conoció que tras los hechos de 2019 salió rumbo a España.

