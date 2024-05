Así llega el Día de la Libertad de Prensa: con 221 agresiones y un grueso porcentaje de periodistas ganando menos que el salario mínimo nacional

Pero esas agresiones van más allá. “Por ejemplo, en el recuento está el amedrentamiento que sufrió el colega Guider Arancibia de EL DEBER, por difundir una investigación que vinculaba a la familia Lima Lobo con actividades ilícitas del narcotráfico. La vulneración escaló a tal nivel que la agresión se hizo manifiesta directamente con una visita a la redacción del periódico. Esas circunstancias antes no se registraban”.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, consideró que el periodismo atraviesa una situación “muy complicada, lo vemos no sólo en Bolivia, sino en la región . Las amenazas son más directas. En cualquier rincón del país donde un periodista vaya puede estar en serio riesgo porque afines a los sectores divididos del MAS, están dispuestos a agredir a cualquier compañero que va en busca de noticias. Eso se hizo carne también con otros sectores políticos y de la población, en el ámbito vecinal o sindical. Hay un deterioro muy grande de las libertades , pero que nos afecta particularmente a nosotros por el tipo de trabajo que hacemos”.

Talavera complementó que los 221 casos conocidos de agresiones a periodistas “son solamente aquellos que se llegan a denunciar. Ocurren muchos otros hechos que no son denunciados. Muchos de ellos no tienen ni siquiera el respaldo del medio en el que trabajan nuestras víctimas y no se llegan a conocer públicamente”.