Asoma un nuevo escenario en la Asamblea y surge la amenaza de un juicio a Arce

El presidente, Luis Arce, el ministro de Economía (en esta edición) cuestionan la falta de aprobación de leyes en el Legislativo. El jefe de la bancada arcista coincide y ve que no hay motivos para que la “oposición interna” de su partido observe los proyectos de ley (referidos a aprobación de créditos) y aseguró que no irán al gasto corriente, sino a la construcción de carreteras y puentes. “No tenemos ningún proyecto alterno que nos puedan juzgar y que no quieran aprobar”, afirmó. Mencionó que hay un proyecto de construcción de puente que está “estrangulado” en el Senado, dominado por los ‘evistas’.