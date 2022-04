Atrapan a otros dos involucrados en el robo seguido de asesinato en Huajchilla (La Paz)

Escucha esta nota aquí

La Policía Boliviana logró la aprehensión de dos personas involucradas de un robo agravado en la zona de Huajchilla de la ciudad de La Paz, donde dos personas perdieron la vida a causa de los disparos del grupo delincuencial y uno de los antisociales falleció tras ser atrapado por los vecinos.

“Sucedió el 1 de abril a las 04:30 am en Huajchilla. Cuatro personas ingresaron a un domicilio particular maniatando a las personas que se encontraban adentro, una de las víctimas logró escapar y alertó a los vecinos de lo que estaba sucediendo, por lo que los delincuentes escaparon del lugar. De esta manera, aproximadamente a las 8:40 de la mañana, vecinos lograron dar con uno de estos sujetos”, indicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

En este caso, el sujeto que fue descubierto por los vecinos realizó disparos de arma de fuego, provocando la muerte de dos personas, posteriormente un Policía redujo al delincuente y los vecinos lo golpearon hasta provocarle la muerte.

El caso:





Esta persona fue identificada como Max Charlie Larrea Palacios, de nacionalidad chilena, y tras la investigación se identificó a sus acompañantes, René Alejandro Angulo Tello, líder de la banda criminal y que cuenta con antecedentes en el vecino país, y Álex Jose Luis Cuevas Espinoza, ambos fueron aprehendidos.