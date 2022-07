Audio donde supuestamente Auza traza estrategia: "los médicos son el sector más reaccionario, que los berrinches que hagan, no se los escuche nadie"

El Colegio Médico de Bolivia dio a conocer, la tarde de este lunes, un audio en el que presuntamente el ministro de Salud (Jeyson Auza) y el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario (Álvaro Terrazas) hablan de estrategias para debilitar al Colegio Médico.

Auza, en conferencia de prensa, señaló que el caso de Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia, es un tema personal; que no caerá en su juego y que cierra la posibilidad de responder a la "manipulación de la verdad que realiza este señor". Evitó referirse específicamente al mencionado audio, que está circulando en redes.

Instó a Larrea: “Que no intente usar a su gremio para afectar a la población por un tema particular”.





A continuación, presentamos la transcripción del audio:

Ministro Jeyson Auza (JA): El único que le hace frente al MAS es él (ruido), es el que lo hace temblar, y hoy ha caído absolutamente con eso. Hay que evitar, a toda costa, que vuelva a tener esa imagen. Es decir, que los berrinches que hagan, que no se los escuche nadie; eso es algo importantísimo. Hay que ignorarlo, hay que ningunearlo. Charlamos con todos, menos con Larrea. Larrea no es un interlocutor, es como uno más de 20.

Viceministro Álvaro Terrazas (AT): Plenamente… coincidimos en que está débil, pero insisto en lo que mencionamos ayer: están en carrera de largo aliento, es de resistencia. Y lo que mencionó el presidente hoy día, los compañeros que han escuchado: a la derecha no la hemos vencido; la derecha no está derrotada, la derecha está en el piso; la derecha puede estar en el piso, pero hay que rematarla. Entonces, bueno, lo que mencionaron varios: hay que tejer las acciones de aquí en adelante. Larrea puede desaparecer del mapa, pero van a seguir siendo el sector salud, y los médicos el sector más reaccionario del país. Y van a seguir organizándose de mil … (corte) … la actitud del de Santa Cruz… de…

Mujer: ¿Anzoátegui?

AT: ¡Anzoátegui!

Hombre: Anzoátegui

AT: … vemos… el de Cochabamba, peligroso; el de Tarija está tranquilo, pero esos dos son suficientes, son cuerpos colegiados fuertes… Yo creo que hay que abordar…

JA: Desprestigiar sus pedidos.

AT: Desprestigiar el pedido, pero hay que mutar y tratar de atacar al colegio como tal.

Mujer: ¡Claro (ininteligible)!

JA: A él.

AT: A él pero (ininteligible) Ahora, para ellos y para todos, en Santa Cruz, por ejemplo la Caja Petrolera, ¿por qué no está la Caja Petrolera aquí?

Mujer: ¡Gran pregunta!

AT: ¿Por qué no estaba?

Mujer: ¡Gran pregunta!

AT: Ha sido porque en la Caja Petrolera, a sus líderes… políticos los han descabezado. Y están preocupados y están con miedo; por eso no (ininteligible), por eso no están aquí. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo: hacemos la cabeza de turco a Larrea, se va a replicar esa situación…

Hombre: ¡Así es!

AT: Van a bajar… Lo que nosotros necesitamos, creo a largo aliento, también, es seguir manteniéndolos con la espuma baja. Y Larrea, en este tiempo más bien hay que apurar la justicia y todas las áreas para rematarlo, y tener su cabeza, en la punta de una pica, en la puerta del Colegio Médico.

Mujer: Como un trofeo.

Hombre: En forma simbólica, ¿no?

AT: Él… Y la… Y creo ministro de que… hay que plantear la estrategia, no con Confensegural, pero sí con los trabajadores de salud. Y usar este tiempo para que cualquier intento de movilización quede totalmente aislado del Colegio Médico; no se movilice Fensegural, no se movilicen los trabajadores de salud y sea solamente … ¿quién será que…? (ininteligible), que queden aislados también durante este tiempo.