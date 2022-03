Aún no hay postulantes a Defensor del Pueblo; en el cuarto día 23 interesados solicitaron información

Escucha esta nota aquí

Este lunes es la cuarta jornada de recepción de documentos de candidatos a Defensor del Pueblo, pero ninguna postulación ha llegado. Lo que sí se registró fue el apersonamiento de interesados en conocer los requisitos, quienes optaron por hacer su consulta de manera presencial, pese a que estos documentos están publicados en las páginas internet de las cámaras de Diputados y Senadores, además de la Vicepresidencia del Estado.





Desde el parlamento informaron que 23 personas, aproximadamente, se presentaron en las oficinas de la comisión Mixta de Constitución a recabar los requisitos que exige esta convocatoria y comparar si tienen los documentos necesarios.





Los candidatos necesitan 19 documentos en total de seis entidades estatales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene asignado cuatro documentos, dos certificados de nacimiento, registro en el padrón electoral, certificado de no militancia y el certificado de no ser dirigente político. El Órgano Judicial debe emitir los certificados del Rejap, sobre las sentencias que tuvieran las personas, y el Cenvi, que es el certificado de no violencia.





El Ministerio de Defensa está encargado de emitir el certificado o copia legalizada de la libreta de Servicio Militar, solo en el caso de candidatos varones. Luego están los certificados de conocimiento de dos idiomas oficiales del país y el certificado de alguna institución vinculada a la defensa de derechos humanos en favor del candidato.





El resto de los documentos son declaraciones juradas ante notarios, nueve de los 18 requisitos exige la presentación de estos documentos. La consecución de todos estos papeles es lo que demora para que los candidatos no se hayan presentado, pues la convocatoria señala que todos los documentos deben tener fecha de emisión posterior la convocatoria, que fue emitida el viernes 18 de marzo.





El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, exhortó a los ciudadanos que quieren postular como candidatos a no esperar hasta los últimos días de la convocatoria, cuya fecha fenece el 1 de abril, según el documento oficial.