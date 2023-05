Auto robado que entregó Arce y fue devuelto por Conamaq destapa anomalías en dotación de bienes a grupos del MAS

“Estos vehículos prácticamente, de igual manera, no tenían ningún documento, no sé si es una forma de engañar a los movimientos sociales, porque estos vehículos, a la fecha, no se sabe dónde están. No saben en manos de qué dirigente estarían”, declaró el secretario de comunicación de la Csutcb, Omar Ramírez a través de un video.