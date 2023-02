Autoridad que quitó la silla a Evo dice que este no estaba invitado y que el evento era cultural y no político; denuncia que luego le pegaron

Martín Choque Condori es director de Culturas de la Alcaldía de Uncía, fue la autoridad edil que arrojó la silla para evitar que el expresidente Evo Morales se sentara en la testera de la entrada en la festividad de Qhonqhota, que se realizó en el municipio de Uncía, en el norte de Potosí.





“No quise que se siente a mi lado porque era un acto donde celebramos la cultura del norte Potosí cada Carnaval, nosotros respetamos nuestra bandera blanca, los ‘tapacayos’ bailamos con bandera blanca, no usamos la bandera de los partidos (políticos), entonces fue un acto provocativo (que aparezca Evo). Yo le he pedido y reiterado que se baje al señor Evo Morales porque él no era invitado y me agredieron”, relató el director edil en contacto con EL DEBER.





La mañana de este jueves Choque Condori tiró la silla donde estaba por sentarse el expresidente y también provocó la furia de sus adeptos que no dudaron en reclamar primero y luego en golpearlo entre una decena de personas, relató el edil.





“A mí me bajaron del palco, me querían botar de ahí arriba, me amenazaron y después me golpeó su gente de Evo Morales, iba a esta más accidentado, pero me sujeté de su gente, me abracé de su gente, me sacaron y él se quedó en mi lugar”, relató.





Tiene dos heridas en la cabeza, le cerraron el ojo izquierdo y tiene moretes en el cuerpo, dijo que fue al centro médico para que fuera valorado y mañana tendrá los resultados. Según su testimonio, era como un centenar de militantes del MAS que invadieron la festividad, las autoridades no dijeron nada porque estaban bailando en la plaza del pueblo, pero luego se presentaron sorpresivamente en la testera de la entrada que estaba a punto de empezar. “Es una festividad cultural, no tenían nada que hacer los políticos”.





Choque Condori recordó que las rencillas con Evo Morales en el norte de Potosí empezaron en diciembre de 2020, cuando el exmandatario impuso un candidato del MAS que no era de consenso del campesinado. “Ahí nos dedearon, nos ha empezado a provocar a Potosí, desde ahí nace el dolor en Betanzos, ahí hemos empezado la pelea”, relató.





Aseguró que en los videos que circulan solo se ve el momento cuando arroja la silla de la testera, pero no difundieron las agresiones que sufrió de parte de los masistas. Desde los grupos del ala radical del MAS acusaron a Choque Condori de haber fraguado el episodio luego de sostener reuniones con los operadores del vicepresidente, David Choquehuanca.





Según estas denuncias, el director de culturas de Uncía se habría reunido el fin de semana con los operadores políticos para empañar la entrada. Evo Morales publicó en su muro que fue “invitado” a la festividad de Qhonqhota; mientras que Martín Choque Condori niega que hubiera una invitación oficial.





“Dicen que me reuní el fin de semana, pero el alcalde de Uncía no está en el pueblo y me encargó los preparativos, el fin de semana estábamos comprando el ganado que daríamos como premio, no tenía tiempo para reuniones”, justificó Choque sobre esa acusación.





Este viernes, luego de recibir los resultados de los exámenes que le realizaron, presentará la denuncia formal a las autoridades judiciales de Uncía para que se inicie una querella contra los que lo golpearon y contra el expresidente, a quien considera responsable de todo.

