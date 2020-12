Autoridades departamentales y Gobierno evaluarán la realización del Carnaval en Oruro y Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

La realización de los carnavales de Oruro y Santa Cruz se definirá hasta el viernes, tras evaluaciones conjuntas entre las autoridades nacionales y regionales de los dos departamentos sobre la situación de la pandemia, informó el martes la ministra de Culturas, Sabina Orellana, según registra la Agencia Boliviana de Información.

La ministra Orellana sostendrá una reunión el jueves en Santa Cruz con las autoridades para analizar la realización de las actividades carnavaleras. "Este jueves nos vamos a reunir con la Gobernación y el Municipio en Santa Cruz. Dentro de las competencias debe haber coordinación y definir si se realizan o no las actividades carnavaleras en febrero", dijo.

Aunque aún las autoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra no han establecido cómo será el Carnaval 2021, algunos participantes de la fiesta grande de los cruceños ya toman sus previsiones y deciden, solo por ese año, dar un paso al costado en las celebraciones grupales. Ese es el caso de la agrupación La Cruz, que ha decidido no participar en esas festividades.

En Oruro



"Vamos a viajar el viernes a Oruro, determinaremos (la realización o no del Carnaval) con sus autoridades, si ellos deciden realizar el Carnaval vamos a apoyar de manera planificada y consensuada, además coordinando con el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud, y sus autoridades. No es solo la tuición del Ministerio de Culturas, sino también de los actores del departamento", enfatizó la autoridad.



En la reunión participarán, además de la ministra Orellana, autoridades de la Gobernación y de la Alcaldía, y representantes de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO).



El Gobierno Municipal de Oruro, plantea que las actividades carnavaleras se desarrollen de manera virtual para preservar la salud de la colectividad.



La ministra recordó que en esta coyuntura de la pandemia del Covid-19 se evidencia un ascenso en la curva de contagios, por lo cual la prioridad debe ser cuidar la salud de la población.



Según datos de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, el país registra 147.345 casos positivos confirmados por pruebas PCR. El departamento de Santa Cruz sigue liderando el mayor número de contagios, hasta la fecha con 46.356 casos.

