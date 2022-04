Autoridades destinan $us 48.500 para comprar polígrafos

Escucha esta nota aquí

El personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) es sometido al polígrafo. En esta gestión se prevé comprar nuevos equipos y en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas (Diprevcon) se presupuestó Bs 340.000 para adquirir nuevos polígrafos. Esta convocatoria debe ser publicada en mayo de este año.



En el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas (Diprevcon) se presupuestó Bs 340.000 para la “adquisición de equipos poligráficos”. Es el ítem 1589685 y su convocatoria debe salir en mayo. La entidad que financia estas herramientas es el Tesoro General de la Nación (TGN).



El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó el pasado miércoles que, en los primeros días de la semana, 65 de los 1.034 efectivos de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ya se sometieron a la prueba de polígrafo, equipo conocido como el detector de mentiras.



La autoridad aseguró que este procedimiento no será paralizado en los días de feriado por la Semana Santa. Además, el ministro Del Castillo informó que ya hay “gran cantidad” de efectivos antinarcóticos que fueron apartados de la Felcn por no pasar la prueba del polígrafo.



Intervención de la Felcn



El 7 de abril, el ministro de Gobierno ordenó intervenir la Felcn y aplicar el polígrafo a su personal luego de que se denunció que jefes antidrogas brindan protección a narcotraficantes en el trópico cochabambino. La autoridad instruyó cumplir con ese trabajo en 15 días, proceso que debería culminar el 21 de este mes.



El proceso del uso de polígrafo empieza desde el personal de alto rango de la fuerza antidrogas hasta los policías de bajo rango. Del Castillo aclaró que no se trata de que el que funcionario que no ha aprobado la prueba del polígrafo haya cometido un delito, sino que se verifica que cumpla los requisitos para pertenecer a esa fuerza.



“Pienso que en diez días vamos a tener toda la cúpula sometida al polígrafo y posteriormente vamos desarrollar las actividades a aquellas áreas organizacionales de la Felcn que sean más vulnerables”, detalló el 13 de abril el inspector de la Policía Boliviana, general Álvaro Álvarez.



El objetivo del polígrafo es someter a la pericia a más de un millar de efectivos de la institución antidroga, pero el margen de periodo podría extenderse hasta en 25 días, según explicó Álvarez.



El nivel de confiabilidad del polígrafo es de entre 85 y 90%. El general Álvarez afirmó que el equipo tecnológico activa unos sensores en el cuerpo que permite identificar los cambios fisiológicos y sensitivos del cuerpo, a partir de los estímulos ocasionados por las preguntas. Entre estas señales está la sudoración, respiración y el ritmo cardíaco.