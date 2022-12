Autoridades en Tarija repudian la aprehensión violenta del gobernador Luis Fernando Camacho

No descartó que el directorio de la institución cívica se reúna de emergencia en las próximas horas para emitir un pronunciamiento respecto a este caso.

Para el director cívico, J esús Gira, es una injusta e ilegal aprehensión de Camacho que no se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE) y no respeta sus garantías constitucionales.

El diputado de Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, dijo que es un nuevo atropello no solo a la Constitución Política del Estado (CPE), sino también a la institucionalidad de una autoridad electa por voto popular. "Si querían detenerlo debían acusarlo en Santa Cruz y no en otra ciudad. No se justifica de ninguna manera la violencia para su aprehensión y esto puede provocar problemas, pero muy complicados", manifestó Porcel.