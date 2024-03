Autoridades y dirigentes que fueron censistas ven dudas en Santa Cruz, carencias en El Alto y ausencias en Potosí

“En lo personal, ha sido una buena experiencia, he sido bien recibido por los propietarios, por las familias que me tocó censar. Aproveché para conocer un poco más a mis vecinos porque en el diario vivir a veces uno descuida eso. No he tenidos mayores inconvenientes para que me den la información solicitada, más allá de una susceptibilidad en relación a los nombres”, dijo Larach a EL DEBER.