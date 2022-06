Auza resta importancia a su expulsión del Colegio Médico y galenos dan 15 días al presidente Arce para dialogar

Escucha esta nota aquí

“No es importante la expulsión de un profesional del Colegio Médico de Bolivia; es más, no vale la pena hacer conjeturas al respecto”, manifestó Jeyson Auza, ministro de Salud, este lunes en conferencia de prensa, en relación con la determinación de ese ente colegiado, que fue dada a conocer el fin de semana.

Para la autoridad, el movimiento de los médicos tiene "tintes políticos" y percibe que el presidente de esa institución, Luis Larrea, busca desestabilizar su cartera de Estado y "promover una movilización social". “Luis Larrea trabaja todos los días para atentar contra la salud del pueblo boliviano”, describió.

“Lo que hay que analizar, es la temeraria afirmación del señor Larrea, que va orientada a sumarse a una movilización social creada por los mismos grupos, ojo no estoy hablando del Colegio Médico, debo aclarar, pero hay varios grupos que están generando una situación de movilizaciones (…) en una seudodefensa de la salud”, expresó Auza.

Durante el Congreso Médico Nacional Extraordinario que se desarrolló el pasado fin de semana, en Tarija, los médicos determinaron no dialogar con el ministro Auza, a quien expulsaron y desconocieron como interlocutor.

Por ello, el Colegio Médico envió una carta al presidente Luis Arce en busca del diálogo. En ella se da un plazo de 15 días, tras el cual y, en caso de no tener respuesta, determinaron entrar en paro de 72 horas.

“Se sabe que en Bolivia se atraviesa la quinta ola del Covid-19 y el Comité Científico prevé que esto vaya en ascenso, y se necesita estar en apronte”, expresó Larrea, en referencia al plazo que dan al presidente.

Los asistentes a ese congreso lamentaron no contar con los elementos necesarios ni equipos de bioseguridad para hacer frente a la quinta ola, recoge un boletín institucional del Colegio Médico de Bolivia.

“El Colegio Médico reconoce el esfuerzo que el presidente está haciendo, hoy en día, en construir centros de medicina nuclear; lo que el presidente Arce no se da cuenta es que no tiene los especialistas necesarios. Por lo tanto, estos centros serían elefantes blancos, porque no se tiene médicos nucleares” señala el boletín.

