Avión con vacunas chinas Sinopharm ya surca cielo ruso y llegará el miércoles a Bolivia

Escucha esta nota aquí

La nave de Boliviana de aviación (BoA) partió la madrugada de este martes desde Beijing (China) con 500.000 vacunas Sinopharm rumbo a Santa Cruz de la Sierra, previa escala en Madrid para mantenimiento y reabastecimiento de combustible.

El Boeing 767 se aprovisionó de vacunas, jeringuillas, mascarillas y trajes especiales de bioseguridad, además de cinco respiradores completos que aguardaban ser traídos de la República Popular China desde junio del año pasado.

La carga sería de 30 toneladas y se incluyen medicamentos para las unidades de terapia intensiva para el tratamiento de enfermos de Covid-19. La nave estaría llegando al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra entre las 06:00 y 07:00 de este miércoles.

De las 500.000 dosis de Sinopharm, que beneficiarán a 250.000 ciudadanos en su mayoría personal de salud, 400.000 fueron adquiridas por el gobierno nacional y 100.000 son producto de una donación del gobierno chino.

Características de la vacuna

Se trata de una vacuna de origen chino cuyo método es con virus atenuado. Sinopharm (BBIBP-CorV) es una vacuna con dos versiones, que se desarrollaron a partir de dos pacientes, uno de Wuhan y otro de Beijing. Ha demostrado ser segura. Su administración es por vía intramuscular. Son dos dosis a aplicarse con un intervalo de 21 días. La eficacia es de un 79%.

Fue aprobada en China en los últimos días del año anterior.

Entre los efectos adversos se han presentado: algunos casos con dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona inyectada; escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en el resto del cuerpo.

Es una vacuna que se conserva entre 2 y 8 grados centígrados, por ello es fácil su distribución y conservación. El precio aún no se conoce porque ha sido regionalizado, debido a la situación de emergencia mundial. Según autoridades nacionales se ha conseguido un precio muy favorable para Bolivia.

Reclamos de la OMS

Cuando el avión boliviano cargaba las vacunas Sinopharm en China, la Organización Mundial de la Salud reclamaba a los países ricos el acaparamiento de las vacunas contra el coronavirus.

Por su parte el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la cantidad de vacunas contra la covid-19 disponibles para la iniciativa Covax se vio reducida porque "algunos países ricos" intentan acaparar dosis y "se acercan a los fabricantes para asegurar más vacunas".

Bolivia hasta el momento ha asegurado casi un millón de dosis de vacunas anticovid mediante este sistema. Las fechas de llegada al país de las vacunas Astrazeneca y Pfizer serán conocidas en las próximas horas, aseguró el Ministro de Salud.

La escasez de las vacunas hace que las primeras entregas estén demoradas. Para Latinoamérica se ha asignado un primer lote de 35 millones de dosis de la vacuna de Oxford - AstraZeneca y se esperaba que las primeras empezaran a llegar desde mediados de febrero, pero según información de cancillería boliviana llegarían desde marzo. Las Pfizer BionTech (90.230 dosis) en el primer trimestre y un 40% de las vacunas Oxford-Astrazeneca antes del 31 de marzo.

Aunque la semana pasada las naciones integrantes del G-7 anunciaron un aporte a Covax que alcanzará los $us 7.500 millones, el director de la OMS sostuvo ahora que "si no podemos comprar vacunas, el dinero no sirve para nada".

El mecanismo Covax, conformado por 172 países y liderado por la ONU, la Coalición para la Innovación en la Preparación ante la Epidemia (CEPI) y la Alianza para las Vacunas Gavi, asegura vacunas para un 20% de la población de países pobres. De acuerdo a la OMS, se espera contar con 337 millones de dosis totales a distribuir entre 145 países y Bolivia es uno de ellos.





Lea también Mundo Covid-19: Sputnik vs Sinopharm, ¿en qué se diferencian? Tres expertos explicaron las características de ambas vacunas que se emplearan en la campaña de inmunización contra el coronavirus en Bolivia