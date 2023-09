Balacera en Desaguadero: seis policías son aprehendidos y acusados por cuatro delitos

El coronel Miranda no negó ni confirmó las versiones extraoficiales que hablan de un presunto volteo de 100 kilos de droga y $us 120 mil. Más bien, esquivó la respuesta y se respaldó en el desarrollo de las pesquisas. Hasta que concluyan las investigaciones, dijo, las versiones que salgan serán especulaciones sobre lo sucedido.

Tampoco quiso referirse a la presencia del vehículo detectado con dos impactos de bala. Se trata del vehículo con placa 4793-LLT que es de uso particular y fue inscrito en la localidad de Puracani, un municipio del altiplano paceño, según los datos del RUAT. No se trataría de un vehículo que pertenezca a la Policía.

Miranda dijo que no hubo honores para la sargento de policía, Sonia Capquique Guarcahi, porque deben concluir las investigaciones y saber por qué estaba en el lugar cuando estaba de vacaciones. En los hechos en los que los policías fallecen, usualmente el comandante de la Policía acude al velorio a acompañar a la familia y se despliega los honores del caso y no esperan una investigación para cumplir ese procedimiento. El jefe policial no supo explicar por qué no se cumplió con ese requisito.