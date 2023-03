Balderas: El reglamento de elecciones judiciales libera a postulantes del TCP del requisito de ocho años sin militancia política

Por su lado, la abogada Magda Calvimiontes, ex asambleísta constituyente por el MAS, señaló que la norma aprobada el lunes no prioriza la calificación de méritos para que un postulante pueda seguir o no en carrera.

“Quien se aplaza en méritos no puede continuar, pero esto no está establecido. Además, para el Tribunal Constitucional Plurinacional debería aún más exigente que para los otros magistrados y en el proyecto no existe esa diferencia, parece que no leyeron la Constitución”, afirmó la exconstituyente.