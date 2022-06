Bancada del MAS se reunirá con Arce por la “actitud de algunos ministros”, pero aún no responde a cocaleros

Escucha esta nota aquí

Los cuestionamientos latentes ante la figura de algunas autoridades de Gobierno lleva a que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) haya fijado una reunión con el presidente Luis Arce Catacora, misma que se celebrará este sábado, 11 de junio.

Así lo informó el diputado Héctor Arce al referir que “hay cierta molestia de la actitud sobrante y soberbia de algunos ministros”. En una entrevista con Correo del Sur, Héctor Arce dijo que será una “reunión bastante grande”.

El diputado masista aseguró que en el MAS no existe división, pero sí molestia con algunos ministros del gabinete, como con los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima; sin embargo, se mostró esperanzado de superar estas observaciones en la reunión del sábado.

Antes, el viernes, habrá una reunión solo de la bancada del partido azul, apuntó el legislador. No obstante, se desconoce si las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba participarán del encuentro, pese a que es un pedido que está latente desde el viernes pasado.

El líder del MAS, Juan Evo Morales, salió a decir que el presidente Luis Arce no responde al pedido de reunión de cocaleros para abordar el cambio del ministro de Gobierno.

El pedido nace porque se considera que hay un "ataque permanente al Trópico", si no es Evo es Andrónico (Rodríguez) y si no apuntan a (Leonardo) Loza, según las declaraciones del jefe cocalero, quien señaló que los cargos no son eternos y que los cocaleros buscan una reunión urgente con el presidente Luis Arce para abordar el caso de Del Castillo.

"Pedir cambio de autoridad no es para perjudicar a Lucho presidente, sino más bien para cuidarlo y cuidar el proceso de cambio", expresó Morales, a tiempo de señalar que solo transmite las preocupaciones del Trópico cochabambino, ya que cambiar de ministros no depende de dirigentes o militantes, sino que ellos cuidan la parte ideológica y el proceso de cambio.

Mientras que el senador Leonardo Loza, representante del Trópico de Cochabamba, reiteró el pedido de Evo para fijar una reunión y atender las demandas antes de que sea tarde.

"Estamos esperando desde el pasado viernes la reunión con el presidente Arce; sin embargo, somos pacientes. Estamos esperando (que) ponga fecha y hora. A veces las cosas hay que resolverlas en el momento, no dilatarlo, si se demora puede ser tarde", fue la advertencia de Loza en una entrevista con el programa No Mentirás.