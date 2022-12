Bancada nacional de Creemos considera que la vida del gobernador de Santa Cruz corre riesgo

Montero, que procede del sector salud, agregó que justamente el día de su aprehensión debió administrarse el medicamento; sin embargo, fue trasladado y encarcelado, "Hoy el estado de salud del gobernador es delicado, corre riesgo su vida, porque hace 48 horas se debió administrar el medicamento y hasta el momento no hay las condiciones", aseguró el también médico.

Por su parte, Erwin Bazán, diputado por Creemos, explicó que la aprehensión de Camacho fue irregular, puesto que en vacaciones judiciales no se pueden ejecutar órdenes de aprehensión en este periodo.

"Lo que ocurrió con el gobernador fue un operativo extrajudicial, para ejecutar un secuestro. Las sentencias constitucionales no se puede interpretar a gusto y manera del Movimiento Al Socialismo. No hay excepciones. La ley es única, tiene carácter universal y no se puede interpretar de modo distinto", subrayó Bazán.