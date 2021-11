Bancadas de CC y Creemos denuncian una “intromisión inaceptable” de embajador argentino en asunto internos del país

Escucha esta nota aquí

Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos denunciaron la “intromisión inaceptable” del embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, por sumarse a la marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS) y lanzar arengas políticas a favor del partido oficialista.

“Todas las acciones y declaraciones de Basteiro constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos políticos internos de Bolivia vulnerando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 41 señala con claridad: ‘Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado’”, dice parte del comunicado conjunto que lanzaron ambas fuerzas políticas.

Hoy, Basteiro se incorporó a la marcha del MAS que esta jornada llegó al municipio paceño de Patacamaya. El diplomático argentino apoyó la movilización y reveló que en Buenos Aires se reunía con Evo Morales para organizar el “retorno a la democracia” en Bolivia con la victoria de Luis Arce. Basteiro también auguró que Lula Da Silva pueda vencer en Brasil.

“Evo no está solo, Lucho no está solo, Bolivia no está sola, estamos los demás países de Latinoamérica para acompañar y seguir bregando por la Patria Grande, como hace un año atrás cuando Evo estaba en Buenos Aires, nos veíamos seguido y organizábamos la posibilidad de recuperar la democracia en Bolivia, esa democracia se recuperó en gran parte por todos ustedes”, manifestó Basteiro.

Luego, el también diputado argentino y allegado al presidente del vecino país, Alberto Fernández, consideró que es “bueno salir a las calles, ganar en las calles” y aseguró que el domingo y lunes acompañará la movilización a su arribo a la ciudad de La Paz.





