Baptista acusa al MAS de montar un “Estado delictivo” para “desmoronar la democracia”

Rosario Baptista, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), denuncia que el Movimiento Al Socialismo (MAS) montó un “Estado delictivo” para desmoronar la democracia en Bolivia, ratificando sus cuestionamientos al padrón biométrico y a las decisiones que ayudaron a que el oficialismo mantenga su sigla.

Entrevistada por el programa ‘Realidades’, en Colombia, la exautoridad acusó al “instrumento político” de cooptar la administración de justicia, además de otras instancias, como la Fiscalía y la Policía Boliviana.

“Realmente no hay otra salida, sino retomar la democracia. Cuando uno ve lo que está sucediendo realmente creo que no es nada más que un estado delictivo, tomar el poder para desmoronar la democracia, coartar el sistema de administración de justicia, hay que dar marcha atrás para retomar el sistema democrático”, afirmó Baptista.

La exvocal, cuyo proceso fue derivado al Ministerio Público y que se encuentra fuera del país, enfatizó que la actual normativa electoral es inconstitucional y es utilizada a conveniencia para favorecer al MAS, tal el caso de la difusión de encuestas internas, que en 2015 le costó a Unidad Demócrata su participación en las elecciones en Beni, pero, en 2020, no implicó ninguna consecuencia, cuando Luis Arce cometió la misma falta.

“Cuando hablé el tema de la personería jurídica del MAS me pidieron que muestre pruebas, pero a quién, no hay a quién mostrar. En 2019 se llevaron información del Tribunal Supremo Electoral, documentación y nunca hemos sabido cuánta información ni qué se han llevado, y no la han procesado”, lamentó.

Baptista señaló que la oposición en el país está sumida en una “debilidad extrema absolutamente funcional”, criticando al líder de Comunidad Ciudadana (CC), y la forma en la que encaró su campaña en 2020. “Nunca en mi vida había visto un candidato que no quiera ganar una elección como Carlos Mesa, estaba muy contento, entusiasmado de perder esa elección”, dijo.

La exautoridad electoral ratificó sus dudas sobre el actual padrón electoral, y advirtió que el estatuto del MAS tiene muchas irregularidades, debido a que, implícitamente, se “apropia del Estado”, utilizando términos para tratar de convencer que su proceder es “democrático”.

“Es muy curioso, cuando llegué al TSE, vi el estatuto del MAS, me di cuenta que el partido no se diferencia respecto al Estado, para ellos es como una extensión, cuando dicen que ‘mi salida beneficia a la democracia’, ellos creen que los beneficia a ellos, entonces, si se fijan los estatutos del MAS, parece una extensión del Gobierno”, concluyó.