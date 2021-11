Baptista denuncia que el TSE "viola el debido proceso" al reanudar un caso de 2020 cuando ya renunció a su fuente laboral

Escucha esta nota aquí

Rosario Baptista volvió a utilizar sus redes sociales para lanzar una nueva denuncia. La exvocal acusó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de “violar todas las reglas del debido proceso” al reanudar un proceso disciplinario en su contra que fue iniciado en 2020 por haber enviado una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA). Baptista dijo que fue notificada para una audiencia mañana a las 08.00.

“El 24 de diciembre de 2020 me iniciaron proceso disciplinario por enviar la carta a la OEA, suspendiéndome de mis funciones. El 20 de enero de 2021 me rehabilitaron, porque no podían mantener la suspensión más de 30 días (sanción más alta para faltas graves), ni destituirme por faltas muy graves, porque en ninguno de los casos había fundamento legal para una sanción. Para ganar tiempo, el 25 de enero decidieron enviar el proceso al Tribunal Constitucional, que lo ‘guardó’ hasta que fuera políticamente correcto resolver el caso. Ese momento llegó, por eso lo rechazó a fines de octubre (con fecha 4 de febrero)”, escribió Baptista en sus redes sociales.

La exvocal continuó explicando que el expediente en su contra regresó al TSE “demasiado tarde” cuando ella ya había renunciado a su vocalía. Aun así, dijo que la notificaron a una audiencia pública para mañana a las 08:00. Baptista, según el Gobierno, se encuentra fuera del país desde el mes de octubre.

Baptista renunció a la vocalía denunciando que "en el TSE todavía existe la manipulación política por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que el sistema electoral está armado para que el oficialismo no pierda ninguna elección". En una segunda carta de denuncia, dijo que la sala plena del ente electoral no resolvió dos causales que podían haber resuelto con la pérdida de personería jurídica del partido de Evo Morales.

Desde el TSE, los vocales rechazaron las denuncias de Baptista y aseguraron que su trabajo es transparente. Además, dijeron que la exvocal se ausentó a su fuente laboral sin justificación y que estaba al margen de al menos cuatro sesiones de sala plena.





