Bartolinas defienden a Eva Copa y lamentan que el MAS la haya relegado

Escucha esta nota aquí

La performance política de Eva Copa en la ciudad de El Alto le generó adeptos incluso dentro de los grupos del MAS. La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", Segundina Flores lamentó que Eva Copa no haya sido designada como candidata del MAS y dijo que la ex senadora fue elegida por su pueblo.





“Esas cosas (no haberla elegido como candidata del MAS) vamos a hablar, es tema político, lo que ella ha hecho no es traición, es nuestra compañera, ha llevado a su pueblo, para nosotros está ahí, siempre trabajará por los ciudadanos de El Alto”, dijo Flores al referirse a la posición que tiene en la preferencia electoral.





Según las últimas encuestas, Eva Copa roza el 90 % de los votos válidos contra el 9% que tiene su rival del MAS, Zacarías Maquera. Esta semana se conoció que incluso el candidato del MAS quiso declinar de su candidatura frente a estos resultados.





Las Bartolinas son las mujeres campesinas con presencia en todo el país, su participación fue decisiva en la labor del pacto de unidad de cara a las elecciones generales de octubre de 2020. Segundina Flores fue crítica con varias designaciones del actual Gobierno y en las últimas reuniones que tuvo Evo Morales con los dirigentes del pacto de unidad Flores no estaba presente.





Hoy en la mañana circuló una supuesta noticia en la que Flores calificaba a Copa como “derechista” por no usar polleras. “He venido a desmentir categóricamente, “yo no puedo cuestionar a la hermana Eva Copa, la hermana es alteña era nuestra senadora, era nuestra presidenta, es falso, usan las redes sociales para hacernos pelear entre compañeras”, aseguró Flores.





La última semana se caracterizó por un duro enfrentamiento entre el MAS y la ahora candidata de Jallalla La Paz, Eva Copa. Los legisladores la tildaron de “traidora” y ser aliada del anterior Gobierno. La ex presidenta no se quedó callada y los dos últimos días los enfrentamientos ya fueron a través de discursos con el jefe del MAS, Evo Morales. Ninguno mencionó el nombre del otro, pero las alusiones eran directas. “Yo no me escapé como otros”, dijo Copa; “hay oportunistas”, respondió Morales en Los Yungas.





La designación de Zacarías Maquera como candidato del MAS fue uno de los episodios políticos más censurados desde la ciudad de El Alto. Fue calificada como “dedazo” de Evo Morales. La dirigencia responsabiliza de este problema al responsable político en la sede de Gobierno, Rodolfo Machaca, miembro de la dirigencia nacional del MAS.