Bazán entrega lista de 135 policías, supuestamente ligados al narcotráfico, que elaboraron de forma anónima miembros de la Verde Olivo

“ He venido para entregarle al ministro de Justicia, Iván Lima, una información que me fue entregada, de forma anónima , y que proviene de policías que están molestos por como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) está siendo usada para darle cobertura y protección a los narcotraficantes”, señaló ante los medios de prensa en La Paz.

Bazán dijo que la población no cree en las políticas de Gobierno de lucha contra el narcotráfico y que incluso los propios efectivos policiales no confían en el alto mando policial , por ello le entregaron a él este documento que contiene información reveladora.

“Los policías patriotas, así se denominan ellos en este documento, me entregaron esta documentación para que yo pueda coadyuvar en la investigación y la pregunta es ¿por qué no se lo entregaron al comandante nacional de la Policía (Álvaro Álvarez Griffiths)? y la respuesta es más que obvia: no confían en los altos mandos de la Policía Boliviana, ni en el mando político del Ministerio de Gobierno, porque son parte del problema y no de la solución”, cuestionó.