BCB admite que exportaciones privadas y las remesas ayudan a sostener la economía

Este martes, el ente emisor publicó los datos de las Reservas Internacionales Netas (RIN), pero al mes de agosto y según esos datos, las reservas siguen cayendo y no existe forma de detener ese proceso.

En ese marco, la escasa exportación de gas; la importación de combustibles y el pago de la deuda internacional , fueron los tres factores principales que identificó el Banco para explicar la reducción de las reservas internacionales que cayeron hasta $us 2.147 millones al mes de agosto. Las autoridades del ente emisor evitaron brindar detalles actuales de las reservas.

El informe publicado del banco señala que las reservas de oro cayeron a $us 1.629 millones; las divisas a $us 437 millones; mientras que los Derechos Especiales de Giro (DEG) bajaron a 45; y el tramo de reservas ante el FMI están en 34 lo que hace un total de RIN de $us 2.147 millones.