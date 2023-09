BCB monetiza 17 toneladas de oro de las reservas y solo compra 68 kilos en dos meses

La pomposa, Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, no tuvo el efecto que espera el Gobierno , pues en dos meses de vigencia del reglamento que autoriza la compra de oro el Banco Central de Bolivia (BCB) monetizó 17 toneladas de oro y tan solo compró 68 kilos . Los expertos calificaron esta gestión como un rotundo fracaso.

“Al 31 de agosto de los corrientes y en el marco de sus atribuciones, El BCB convirtió 17 toneladas de oro en divisas (dólares) en los mercados financieros Internacionales, equivalente a un valor de $us 1.059,3 millones. Al respecto, se realizaron 57 operaciones de conversión de oro a divisas”, informó el BCB a través de su “informe de operaciones con las reservas de oro”.

“Supuestamente esta Ley del Oro era para 'comprar' el metal precioso y fortalecer las Reservas Internacionales Netas del Banco Central, pero ocurre lo contrario, venden el oro de los bolivianos y apenas compran 68 kilos, estamos tan mal económicamente, que esas 17 toneladas fueron convertidas en $us 1.059 millones en divisas, porque no hay dólares, ahora solo nos quedan 25 toneladas y cuando se acabe ¿qué hacemos?” cuestionó el legislador.