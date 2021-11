Bebé de ocho meses está en terapia intensiva por Covid; sus padres no recibieron la vacuna y lo contagiaron

Escucha esta nota aquí

Un bebé de ocho de meses de edad ingresó a terapia intensiva al contraer el coronavirus. El recién nacido está intubado y su cuadro clínico, por el momento, está controlado. Según los médicos que atienden al menor fueron los padres, que no recibieron ni una sola dosis de vacunas, quienes contagiaron a la criatura. La familia radica en el área rural y llegó a la sede de Gobierno para que el infante sea atendido por especialistas.

“El niño está en condiciones estables, pero todavía permanece intubado en terapia intensiva y con un tratamiento especial, esperamos que en los próximos días se pueda recuperar”, informó el médico Wilfredo Pastén, responsable del Hospital del Niño de la ciudad de La Paz.

Los padres fueron quienes contagiaron el virus al bebé porque no recibieron ni una sola dosis de la vacuna. “Lamentamos que los padres no hayan recibido las vacunas. Acá (en el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz) no dejamos ingresar a padres de familia ni visitas que no porten su carné de vacuna”, dijo Pastén.

En varias zonas rurales de La Paz, los comunarios decidieron, por diversos motivos, no recibir la vacuna contra el coronavirus. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz informó que en el campo paceño se decidió visitar casa por casa para suministrar las dosis y aun así la vacuna fue rechazada.

Lea también PAÍS Bolivia recibe 90.090 dosis de la vacuna anticovid Pfizer como parte de la cooperación de Francia (VEA EL VIDEO) Las vacunas llegan a través del mecanismo Covax y reforzarán la aplicación en adolescentes de 12 a 17 años. Fueron almacenadas en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud

​