Beimar, el boliviano que dio solución al problema mundial de la matemática

Beimar Wilfredo López Subia (27), un estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, logró dar solución a una famosa hipótesis que ha tenido sin sueño a miles de matemáticos en el mundo.

“En una clase, un estudiante me preguntó si existía una fórmula para encontrar la sucesión de números primos; y en ese momento no tenía la respuesta. Sin embargo, al investigar a profundidad me he dado cuenta que la matemática estaba incompleta; faltaba una fórmula que encuentre los números primos de manera sencilla”, explicó el joven, que cursa el décimo semestre de su carrera.

La fórmula es buscada a nivel mundial, y es la más importante de la matemática, pues la distribución de números primos está enlazada con la hipótesis de Riemann, uno de los 7 problemas del milenio, destaca un reportaje de elpais.bo.

Su reto estaba relacionado con confirmar la famosa hipótesis de Riemann, el problema mundial más grande de la matemática contemporánea. Él fue un matemático alemán que realizó contribuciones muy importantes al análisis y la geometría diferencial, éste mencionó la hipótesis en el año 1859 como parte de su tesis de doctorado sobre los números primos menores que una magnitud dada. En ese marco desarrolló una fórmula explícita para calcular la cantidad de números primos menores que x.

Sin embargo, como no era esencial para el propósito central de su artículo, no intentó demostrar la fórmula. Así, el problema quedó abierto desde ya hace más de 150 años.

Tras tres años de investigación se dio cuenta que usando la función Eit (x) podía sacar resultados exactos; fue entonces cuando se facilitó su estudio. “La función Eit (x) es la clave para la exactitud de la fórmula y la facilidad de su manejo. Esta función es nueva e importante”, destaca y dice que “en la matemática todo es posible”.

Fue precisamente esa constancia y su fe ciega en la matemática, las cualidades que lo llevaron a descifrar los números primos de manera ordenada en un plano inclinado en 3D, hasta que finalmente encontró la fórmula en el año 2017.

Como respaldo asegura que matemáticos importantes de Bolivia verificaron la veracidad de su fórmula. Entre ellos Humberto Mamani, licenciado en Matemáticas, quien fue su docente; pero también lo hizo Rimer Zurita, doctor en Matemáticas y docente en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Sumado a ello como mérito a su logro la Universidad Mayor de San Francisco Xavier (UMSFX) de Chuquisaca le otorgó un diploma de honor por la elaboración del proyecto de investigación; y el artículo científico fue publicado en el año 2020 en la revista de la universidad estatal, siendo el único en el área de matemática.

El aporte de la fórmula

Según detalla Beimar la fórmula encuentra la cantidad de números primos menores que un número dado, de manera totalmente exacta; siendo la única fórmula a nivel mundial que puede hallar esta cantidad de manera exacta, empleando matemática sencilla.

En palabras del matemático, “la fórmula no usa factoriales y números grandes, solamente usa la función Eit (x), que es inédita, pero simple. Y eso no es todo, la fórmula descubierta puede verificar si un número es primo o compuesto, siendo capaz de encontrar la sucesión de números primos sin saltarse ningún número primo”.

Con esta fórmula se puede factorizar un número grande de manera sencilla, cosa que antes era imposible. Ésta puede facilitar la matemática en su totalidad, puede garantizar más seguridad en la criptografía y a raíz de ella sería posible descubrir nueva matemática.

El alcance

La fórmula puede encontrar la cantidad de números primos menores a un número, conociendo solo el número o puede encontrar esa cantidad entre dos números de manera exacta; el alcance es infinito, eso significa que no tiene límite.

De acuerdo con Beimar, ha sido verificada hasta 10 elevado a 25 (10.000.000.000.000.000.000.000.000), que es más que un millón de trillones; sin embargo, se ha demostrado que funcionará para cualquier número; y lo mejor de todo es que es exacta.

La fórmula: