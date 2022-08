Beni amanece con bloqueo de rutas impulsado por transportistas y cívicos que piden carretera

" Marcamos un día y una hora, estamos todos unidos. Hacemos conocer que este bloqueo es a pedido del pueblo y de los transportistas. Hay una ley que aprueba la construcción de la carretera, pero hasta ahora no se ejecuta", manifestó Aquiles Balcázar, dirigente del transporte pesado.

Transportistas del Beni aclararon que la movilización no es política, sino por un pedido de carretera, que no es nuevo, pero que hasta la fecha no recibe atención del Gobierno central, pese a las solicitudes enviadas al Ministerio de Obras Públicas.