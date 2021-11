Beni celebra 179 años de fundación con el desafío de ser una potencia agrícola

Escucha esta nota aquí

El departamento de Beni, el segundo más grande de Bolivia en extensión, celebra este 18 de noviembre un nuevo aniversario desde su fundación, hace 179 años, con una larga lista de detalles que reflejan la realidad regional en medio de la crisis sanitaria y la polarización que vive el país.

El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, afirmó que este departamento, con la aprobación del Plan de Uso de Suelo (PLUS), se convirtió en el presente agrícola del país, por tanto, en el futuro económico para incrementar el Producto Interno Bruto (PIB).



“Siempre vimos que el Beni era el futuro maravilloso de selvas amazónicas vírgenes, de grandes riquezas naturales, hoy con su nuevo PLUS se convierte en el presente agrícola de Bolivia”, manifestó Unzueta en el discurso que emitió en los actos protocolares.

Dijo que ante la falta de recursos económicos se deben aunar esfuerzos entre alcaldes, corregidores, subgobernadores y otras autoridades para concretar proyectos a favor de los sectores más vulnerables.

Beni fue creado el 18 de noviembre de 1842 en el gobierno del presidente José Ballivián. Conmemora su creación por el triunfo de la Batalla de Ingavi. Su creación se dio para fomentar el poblamiento y la interconexión entre el occidente y la Amazonia boliviana.

Beni está constituido por ocho provincias: Cercado, Vaca Diez, Iténez, José Ballivián, Marbán, Mamoré, Moxos y Yacuma; su capital política es la ciudad de Trinidad.

Beni es famoso por sus ríos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó datos actuales del departamento beniano, que se detallan continuación:

1. Aspectos económicos

El Producto Interno Bruto (PIB) Nominal del departamento de Beni llegó a los $us 1.109 millones, mientras que las exportaciones sumaron $us 338,2 millones en 2020.​

Según el INE, en 2020 el PIB per cápita de Beni alcanzó a $us 2.310 y por efecto de la pandemia del Covid-19, casi todas las actividades registraron variación negativa.

La actividad que presentó mayor crecimiento fue la agricultura, silvicultura, caza y pesca con el 12,13% y una participación en el PIB del 31,69%.

El principal producto de exportación es el oro metálico, que en 2020 alcanzó un valor de $us 228,5 millones, seguido por la castaña, $us 105,8 millones; maderas y manufactura de madera, $us 1,8 millones; mineral de manganeso, $us 1,3 millones y mineral de oro por $us 0,7 millones, entre otros.

Respecto a la actividad productiva, el INE refiere que en el año agrícola 2019 – 2020 alcanzó un total de 299.554 toneladas, de las cuales el 40,9% fue cereales, en especial caña de azúcar, y un 26,4% frutales, como el plátano.

Los famosos Macheteros del Beni

De igual forma, la producción de carne bovina en el departamento del Beni registró un total de 25.373 toneladas.

“En 2020, el mayor hato ganadero en Beni fue el bovino con 3.053.158 cabezas, seguido de porcino con 172.353 ejemplares”, menciona el reporte.

2.- Aspectos sociales

La tasa de alfabetización en la población mayor de 15 años alcanza a ​97,8%, Mientras que la población mayor de 19 años ostenta un promedio de 10,5 años de estudio.

La población, que alcanza a cerca de 462.000 habitantes, según las estimaciones del INE, cuentan con 278 centros de salud, aunque solo tres de estos son hospitales generales.

Con relación a los servicios básicos, la Encuesta de Hogares 2020 del INE señala que el 89,2% de los hogares tiene energía eléctrica, el 97,9% cuenta con baño o servicio sanitario y el 73,6%, acceso a saneamiento mejorado.

La jornada de aniversario

El presidente Luis Arce participó en los actos protocolares por el 179.º aniversario del departamento del Beni, rindiendo homenaje a los héroes de dicha región, como Pedro Ignacio Muiba.

En este aniversario, expresamos nuestra admiración, respeto y gratitud a nuestros héroes de #Beni. Que el espíritu de Pedro Ignacio Muiba y Petrona Teco inspire nuestra vocación de pueblos libres. ¡Felicidades Beni! pic.twitter.com/cjyTCAWuGk — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 18, 2021

“Conmemoramos el 179 aniversario de creación de #Beni. Rendimos homenaje a Pedro Ignacio Muiba y a nuestras heroínas y héroes que lucharon por la libertad. ¡Viva Beni! ”, publicó en su cuenta de Facebook.

Además, la autoridad destacó este miércoles que el Gobierno nacional ejecuta este año proyectos en Beni, con una inversión pública de $us 206 millones, para convertirlo en un ejemplo de desarrollo y progreso.

Entretanto, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Cecilia Giraldo, pidió al presidente la construcción del puente sobre el río Mamoré, así como las carreteras hacia Guayaramerín y Cochabamba.

“Hermano presidente, le pedimos en un futuro, se pueda hacer posible el puente Mamoré para la vinculación vial; la carretera Trinidad-Puerto Siles-Guayaramerín”, dijo durante la sesión de honor, según el reporte de La Palabra del Beni.

Rindo mi homenaje de respeto y gratitud al gran pueblo beniano, en sus 179 años de creación. Su aporte a la defensa de la soberanía nacional y la democracia fue fundamental y lo seguirá siendo, más aún en este tiempo de crisis y desafíos. ¡Felicidades benianas y benianos! — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) November 18, 2021

Asimismo, demandó la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Cochabamba para la integración de ambas regiones que necesitan complementarse

Hizo notar que la mirada del país está puesta en este departamento por las potencialidades que tiene en cuanto a recursos naturales, pero se requiere el apoyo del Gobierno nacional para desarrollarse.

"Rindo mi homenaje de respeto y gratitud al gran pueblo beniano, en sus 179 años de creación. Su aporte a la defensa de la soberanía nacional y la democracia fue fundamental y lo seguirá siendo, más aún en este tiempo de crisis y desafíos. ¡Felicidades benianas y benianos!", escribió el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en la oportunidad del aniversario.