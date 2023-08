Beni: denuncian la muerte de dos hermanos por supuesta intoxicación de mercurio

“Iban a sembrar arroz, trabajaron toda la mañana y al mediodía comieron pescado y tomaron agua del arroyo del río, que estaba limpio; pero luego tuvieron vómitos y dolores de estómago , después se les negreó la piel , los sacamos acá y mi padre ya no aguantó", informó el joven al medio Pueblo Poder de Beni.

“Estos mineros están haciendo lo que quieren, contaminando y ustedes (las autoridades) no hacen nada para pararlo; ¿quién me va devolver mi padre? que me hace mucha falta ahora”, lamentó.