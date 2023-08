Beni en emergencia por informe técnico del Gobierno sobre proyecto del puente Guayaramerín / Guajará-Mirim

La autoridad beniana, que no fue consultada para analizar y solicitar la modificación, pese a ser miembro de la Comisión Mixta Boliviana-Brasileña, indicó que lo que el Gobierno busca es postergar al departamento, puesto que ya se hizo un estudio previo y que fue aprobado por la Comisión.

“En Bolivia no existe una ley o norma, que diga la altura de los puentes. Quiero que me muestre (el Gobierno) qué barcaza va a transportar por la Hidrovía Ichilo-Mamoré hasta Guayaramerín, con 100 metros de ancho y 20 metros de alto. Me declaro en emergencia departamental y convoco a todas las autoridades electas y cívicas para pedir que se abrogue ese informe técnico, que está solicitando este señor viceministro (de Transporte, Wilfredo Patricio Gutiérrez Carrasco) irresponsable”, disparó Unzueta.