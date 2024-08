Beni: incautan 428 kilos de cocaína que estaba por ser enviada a Brasil

De acuerdo a la información de la Felcn, los 428 kilos de cocaína de alta pureza ingresaron de la República de Perú y tenía como destino la República Federativa de Brasil, donde su precio asciende a $us 984.400, mucho más que el valor comercial en Bolivia, $us 708.985.

El viceministro indicó que con este operativo se logró afectar en $us 1.184.400 al narcotráfico, puesto que el precio de la propiedad privada es de $us 200.000 y el de la cocaína purificada asciende a $us 708.985.