Bertha Aguilar, la abogada aymara de las indígenas discriminadas en Bolivia

Las mujeres que llegan a Bertha Aguilar tienen historias de violencia machista, una más dramática que otra. "He visto todo tipo de hematomas, puñetes en el ojo, o sea, todo maltrato. Creo que el varón no tiene miedo de agarrarle (a la mujer)", dice la abogada.

Aunque no hay una estadística de indígenas víctimas, "el mundo aymara no es un aparte, es un mundo que es parte de una realidad naciona l donde hay una fuerte carga de machismo desde tiempos inmemoriales", sostiene la historiadora Sayuri Loza.

Se separó en 2005, pero tardó en encontrar un abogado que llevara su divorcio. Hablé con "unos cuatro, pero no me hacía entender. No me explicaba bien (...) y defendían al hombre", evoca.