Billeteras delatan presencia de más implicados en una pista clandestina en Beni

Tras la intervención de agentes de Umopar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en una pista clandestina de la estancia Puesto América, de la provincia Iténez de Beni, varios traficantes lograron fugar, pero olvidaron sus billeteras en las que se pudo detectar sus identidades.



La acción se desarrolló la jornada del domingo en un operativo de las fuerzas antinarcóticos con el apoyo de los Diablos Rojos de la Fuerza Aérea Boliviana FAB.



El operativo forma parte de la movilización en busca del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que permanece prófugo desde el 29 de julio.



Durante la intervención policial se encontró una pista clandestina, una especie de campamento, así como sustancias químicas como gasolina de aviación, armas de fuego y otros complementos que son utilizados por redes del narcotráfico.



Los informes señalan que inicialmente los policías lograron observar desde el aire personas en una especie de tinglado o campamento. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron hasta el mismo lugar, emprendieron la fuga al monte, por lo que iniciaron un rastrillaje.



Los policías lograron detener a un ciudadano brasileño identificado como Marciano Alves Dos Santos.



El hombre estaba en poder de armas de fuego, como escopeta, revólveres y munición.



También se incautaron bidones con gasolina de aviación y otras sustancias químicas prohibidas. En el lugar los policías identificaron un tinglado con ambientes de descanso, típico de los traficantes de drogas en los laboratorios o fábricas.



Las billeteras los delataron



Durante los rastrillajes los agentes solo capturaron a un brasileño, aunque por el área lograron detectar al menos tres billeteras que dejaron en su apuro de huir otros traficantes. En las billeteras estaban sus documentos de identidad no solo de tres sujetos, sino de otros de nacionalidad brasileña y boliviana.



Tras el hallazgo de las billeteras los operativos se intensificaron en busca de los fugitivos.



Según las primeras investigaciones, en el lugar aterrizaban avionetas y levantaban vuelos irregulares cargados con cocaína con destino posiblemente al país fronterizo de Brasil.



Sin embargo, hasta la tarde de ayer los sujetos identificados por las billeteras no fueron habidos, mientras que las acciones siguen desarrollándose en regiones de Beni.



Brasileño decidió callar



Tras su detención, el brasileño Marciano Alves Dos Santos fue trasladado a la Fiscalía de Sustancias Controladas para que preste declaraciones ante los fiscales. Sin embargo, optó por el silencio haciendo uso de su derecho constitucional.



El fiscal departamental de Beni Gerardo Balderas llevaba adelante las investigaciones y afirmó que hoy el hombre será presentado ante un juez cautelar.



El extranjero será imputado por delitos de tráfico de sustancias controladas y almacenaje comercialización y compra ilegal de combustible, además por porte y tenencia de armas de fuego.



El fiscal Balderas, aseguró que las investigaciones en este caso siguen adelante, porque se tienen identificados a otros implicados cuyos documentos fueron encontrados al ser dejados en el lugar donde operaba la pista clandestina.



Las investigaciones desarrolladas por la Felcn señalan que no se encontró en la zona avionetas, pues se presume que los narcotraficantes detectaron antes la presencia policial y emprendieron la fuga.



Las operaciones que se realizan forman parte de la búsqueda del uruguayo Sebastián Marset.



Los reportes de la Policía señalan que Marset escapó el 29 de julio de su mansión por la avenida Beni quinto anillo, luego de secuestrar a tres policías de inteligencia que realizaban un seguimiento. El traficante sigue prófugo y se desconoce su paradero.