Bloquean el acceso al relleno sanitario de La Paz; se acumulan 670 toneladas de residuos sólidos

Un grupo reducido de personas bloquea el paso de camiones con basura al relleno sanitario de La Paz. Exigen que se anule el incremento en la tasa de aseo urbano y la Alcaldía sostiene que la medida de presión pone en riesgo la salud de la población.

La protesta impide el ingreso a la zona Alpacoma y, por ende, al relleno sanitario de Sak'a Churu. Son cerca de 670 toneladas de residuos sólidos que no pueden ingresar al lugar, lo que representa un problema para la urbe.

El director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, explicó que la medida asumida por este grupo afín al Movimiento al Socialismo (MAS) no se justifica porque la Autoridad de Electricidad aseguró que la actualización de la tarifa no está vigente.

“No está vigente este ajuste, la Autoridad de Electricidad ha indicado que no se va a aplicar, concejalas han manifestado que no se va aplicar esta tasa, por lo tanto, no tiene sentido este bloqueo, ahí se identifica el carácter político de este bloqueo llevado adelante por operadores del MAS”, denunció Barrientos.

Para la comuna, llama la atención el actuar de la Policía, que no intervino el bloqueo, pese a que un Tribunal de Garantías, ante la presentación de un recurso de Acción Popular de la comuna, dictaminó en julio del año pasado que está prohibido bloquear al relleno sanitario porque se constituye en un atentado contra la salud pública y representa un delito.

El director de Gobernabilidad reiteró que el ajuste de la tasa de aseo no es una medida municipal, sino que responde al cumplimiento de la Ley No 2434 que está vigente hace 20 años. “Si se busca la derogación de esta norma, los bloqueadores deberían ir a la Asamblea Legislativa a hacer su protesta, ya que diputados y senadores son los responsables de modificar la ley”, agregó.