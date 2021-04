Bloqueo en el sur del país sigue y los viajes son condicionados ante medidas de presión

Escucha esta nota aquí

Desde hace cinco días los profesionales de la salud del Chaco tarijeño ejecutan un bloqueo de carretera reclamando el pago de sus salarios atrasados desde inicios de esta gestión.

El conflicto involucra a unos 170 salubristas del programa Fortalecimiento que fueron contratados por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) Tarija, pero sus salarios son abonados con recursos que transfiere el Gobierno Regional. la Gobernación de Tarija para reforzar al personal en la lucha contra el Covid-19.

Ante este escenario, desde la terminal Bimodal de Santa Cruz, informaron que las salidas hacia el Chaco tarijeño se encuentran condicionadas por el bloqueo de la carretera internacional hacia Argentina.

“Antes de vender los pasajes alertamos al público de que se está llegando con normalidad hasta Camiri y que para seguir avanzando se deben hacer diferentes transbordos debido a los distintos puntos bloqueos que hay en Tarija”, indicaron desde una operadora de transporte interdepartamental.

Recursos para el pago de los sueldos

Según el portal El Chaco Informa, la Asamblea Regional aprobó la modificación presupuestaria para pagar los sueldos a los profesionales de la salud que realizan el bloqueo de la carretera internacional.

La Asamblea Regional del Gran Chaco, aprobó en una sesión extraordinaria la Disposición Normativa Regional (Dinore), que autoriza la modificación presupuestaria del Gobierno Regional por Bs 4,3 millones para así poder pagar los sueldos atrasados.

Al respecto, Meylin López, una de las salubristas que realizan las medidas de presión, explicó que con el Dinore se dio un paso importante y que este domingo una comisión financiera irá a La Paz, para ultimar detalles con el Gobierno y así concretar los pagos respectivos.

“Pedimos paciencia a la población. Estamos permitiendo el paso de los buses y camiones dos veces al día. Pero hasta que no se efectivice el pago de nuestros salarios en las cuentas de cada uno de nosotros no vamos a levantar el bloqueo. Ya no confiamos en las autoridades”, sostuvo López.

La profesional lamentó los enfrentamientos que se realizaron ayer entre algunos pasajeros y los salubristas a tiempo de remarcar que solo fue una minoría intolerante, ya que la mayoría de la población entiende la demanda de los salubristas.