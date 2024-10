Bloqueos contra bloqueos: transporte pesado anuncia protestas desde el lunes contra Arce por demandas incumplidas

El representante subrayó que la movilización de protesta de su sector no es en respaldo a las exigencias políticas de Evo Morales y sus grupos radicales. “(Estas movilizaciones) van a ser con bloqueos en diferentes departamentos sin ser parte de este bloqueo (evista)”, puntualizó.

Ramos dijo horas atrás que ya no saben qué hacer porque están como “rehenes” de una pelea interna del MAS entre arcistas y evistas , el dirigente en su desesperación en busca de soluciones pidió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que “se amarre los pantalones” y desbloquee las carreteras.

No obstante, al no ver una solución concreta, el sector se suma a los bloqueos y protestas contra el Gobierno de Arce porque según Ramos no cumplió el acuerdo de 12 puntos que firmó meses atrás con el ministro de Economía.