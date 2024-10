Bloqueos y créditos, los puntos claves que trataron los alcaldes con el presidente Luis Arce

La versión fue confirmada por el alcalde de Santa Cruz, quien afirmó que “es un tema que ellos deben ejecutarlo. Le doy un ejemplo, vaya a ver el desabastecimiento de combustible en Santa Cruz, son filas y filas interminables para gasolina y diésel, los productores están perdiendo su producción, se están muriendo los animales. Es un tema muy duro”.



Ruiz afirmó que el bloqueo es “por aspiraciones políticas” y “están dañando no solamente al Gobierno, sino al pueblo boliviano y a los municipios”.



Agregó que la principal fuente de ingreso de los municipios es la coparticipación tributaria que se genera a partir del movimiento económico. Sólo en el caso de Cochabamba, donde se focalizan los más de 10 puntos de bloqueo, se acumuló una pérdida de Bs 220 millones en cuatro días, según cálculos de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).



El bloqueo empezó el lunes 14 de octubre tras la investigación abierta contra Morales por estupro y trata y tráfico de personas. Tiene en su contra una denuncia de relación con una menor de 15 años en 2015, con la que tuvo una hija.



Sin embargo, este no fue el único tema que trataron los alcaldes con el presidente. Según Fernández también se sugirió una cumbre para saber si el Legislativo Nacional aprobará o no los créditos pendientes.