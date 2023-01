BoA concilia con la dueña del gato Tito: ¿qué pasó a un mes de que la aerolínea estatal perdiera a la mascota?

“El vuelo se retrasó más de dos horas, (tiempo) en el que supliqué que me permitan estar con Tito en cabina porque era demasiado tiempo de espera y él se encontraba sedado. Incluso, solicité que me cambien el vuelo para no seguir esperando, pero me decían que en 20 minutos salíamos y que tenga paciencia. En cuanto llegué a Santa Cruz, esperando el equipaje, casi me muero al recibir el canil de mi gato vacío y sin ninguna referencia de él. Después de unos minutos recién aparece un agente de BoA para decirme que lo extraviaron en Tarija y ni siquiera se dignaron en decírmelo antes de volar y yo me enteré ya estando en Santa Cruz, muchas horas después. Le supliqué que llame a Tarija y me informó que no había nadie trabajando en aeropuerto (esto ya era a las 2:00 del 9 de diciembre)”, es el relato de la angustiada joven, que compartió en sus redes sociales.