Bochorno en la comisión de Constitución; el MAS abandona ante amenaza de Creemos de cerrar las puertas

La comitiva del Ejecutivo era acompañada también por el viceministro de Planificación, David Guachalla, que ratificó la postura del Gobierno, que no es necesaria una ley porque existe un decreto que fija plazo para la encuesta nacional y la redistribución de recursos y escaños.

“Creemos que no es necesaria una ley, en nuestro país todas las fechas del censo fueron definidas mediante decreto supremo (…) Tienen diferentes argumentos para plantear una ley, sin embargo, ya con el decreto supremo el INE viene trabajando para preparar el censo ”, afirmó antes de ingresar a la sala de reuniones.

Desde Creemos, el diputado Erwin Bazán informó que declaran la sesión en tiempo y materia, porque no es posible que no se le dé una solución a Santa Cruz. Su postura fue respondida por Jauregui, quien alegó que el problema corresponde a la oposición, donde no se pusieron de acuerdo para aprobar un solo proyecto.