Bolivia, bajo un manto de corrupción y crisis

“Totalmente caótico, veo a Bolivia con una pena muy grande, ya que a los graves problemas de la economía que tiene con los carburantes, la pobreza que marca a una parte importante de la población y el narcotráfico, conforman un cóctel crítico que se ha visto agravado con el conato militar, cierto o no. Eso conjuga un incierto porvenir”, aseguró el periodista mexicano Juan Alberto Cedillo, sobre la percepción que tiene del país en la actualidad.

Una mirada similar por la crisis generalizada del país la tiene Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Miami (Florida, EEUU). “Hay dos cosas muy tristes para Bolivia, no somos importantes ni siquiera en el ámbito regional, peor en el concierto mundial. Bolivia es noticia por los casos de narcotráfico y de corrupción muy por encima de la cuestión política que ahora está polarizada por las pretensiones del expresidente Morales de querer volver a candidatear. La intromisión política castrista de Cuba y chavista de Venezuela se hace notar cada vez más en el país, que se halla en un contexto regional de crisis como esos dos países, que son los más pesados por la migración que llega hasta Estados Unidos”, sostiene Gamarra, que insiste que la situación en general es muy complicada.

La escritora boliviana Liliana Colanzi sostiene: “Llegamos a un nuevo aniversario patrio en medio de una crisis terrible, con un gobierno falto de ideas y una población desesperanzada”. Ella vive en Estados Unidos y desde allá hace votos para que “esta sea una nueva oportunidad para reinventarnos, para pensar en los cambios estructurales que necesita el país a las puertas del Bicentenario. Que los temblores psíquicos y materiales que nos sacuden no nos impidan ser creativos en esta hora de tremendos desafíos”.

El periodista español David Duster también es pesimista sobre la situación boliviana. “Sin ser un experto en el tema, me parece que la situación es muy complicada, que se ha visto peor con el supuesto golpe militar fallido que hasta ahora no ha sido aclarado y que ha perjudicado más la imagen de Bolivia a nivel internacional. Es muy delicada la situación del país en general”, agrega.

Ramón Rivero, un artista afincado hace más de 20 años en Madrid, también reaccionó de similar manera. “Qué te voy a decir, el país está una desgracia y como va yendo no le auguro un buen futuro si no se cambian muchas cosas, especialmente en el ámbito político. El dolor es más grande para los que vivimos afuera, pero esperemos que las cosas mejoren, pero no le veo”, puntualiza.