Bolivia 'brota pecho' por todos ellos

Por Edwin Condori



El reconocido arquitecto e ingeniero Freddy Mamani tiene unas cien obras ejecutadas hasta el momento y logró internacionalizar su carrera con proyectos en Francia, Brasil y Perú.



La comunidad Catavi, ubicada en el municipio Sica Sica, del departamento de La Paz, vio nacer el 1 de noviembre de 1971 a Freddy Mamani, el mayor exponente de la colorida arquitectura neoandina que emergió en la ciudad de El Alto y ahora, incluso, expande sus raíces hasta fuera de Bolivia.

Mamani es el primogénito de un maestro rural y una ama de casa, que tuvieron seis hijos. Estudió entre el campo y la ciudad en distintas unidades educativas y siempre destacó por ser uno de los mejores estudiantes. Una vez, según su versión, hasta tuvo que “reemplazar” a su profesor de quinto de primaria debido a un accidente en moto que sufrió dicho educador.

Pero no fue fácil, en el campo "tenía que ir una hora a pie hasta llegar a la escuela, iba con mi fiambre y todos los lunes izaba la bandera y a la vez tenía que recitar”, dijo en una entrevista con EL DEBER.

Desde su niñez empezó a inclinarse por la construcción sin saber que años después se iba a convertir en el denominado rey o emperador de la arquitectura neoandina. “Desde niño jugaba con mis hermanos haciendo pequeñas ciudadelas con piedras y barro en diferentes lugares donde cuidábamos a nuestros rebaños”, contó.

Mientras avanzaba en su formación escolar, migró a Caracollo (Oruro) a continuar con sus estudios y luego a El Alto, donde, en un colegio nocturno, terminó el bachillerato.

“Acabado mi bachillerato, mi papá me llevó a la ciudad de La Paz como su hijo mayor, (…) ahí empecé a jugar con el cemento, el ladrillo, la arena y así empezó todo. Empecé a trabajar de ayudante de albañil", señaló.

Pero no se quedó ahí. Desde colegio, según recuerda, quiso ser ingeniero y su padre también le instaba, de manera constante, a ser “algo mejor” que él, por lo que, en un primer momento de su proceso de formación académica, ingresó a estudiar la Carrera de Construcciones Civiles en la Facultad de Tecnología, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Identificó a esa etapa de su vida como uno de sus “mayores fracasos” porque concluyó su estudio de Construcciones Civiles en 10 años y a él le hubiera gustavo terminar en menor tiempo. Pero no fue posible debido a que tenía que trabajar e incluso, a veces, debía cumplir el rol de padre y madre para sus hermanos menores, mientras su papá iba a cumplir con sus funciones laborales y su madre se encontraba en el campo.

“Era todo un problema para mí estudiar, pero siempre soñaba con ser algo y así logré mi primer título, pero todavía no había cumplido mi sueño de ser ingeniero. (De todos modos), después de terminar mi primera carrera, vi el contexto social de El Alto y dije: no tiene identidad arquitectónica y en la universidad no nos enseñan a valorar lo nuestro, ¿por qué no puedo innovar algo único y diferente?”, se preguntó.

La primera obra

Su idea de promover una nueva tendencia arquitectónica, finalmente, fue plasmada en una primera obra construida gracias a la confianza que depositó en su persona un primer propietario de la ciudad de El Alto, que quería tener una casa "única".



“Recuerdo muy bien a ese primer propietario, me dijo que me había seguido por las calles de El Alto, que había visto que hacía bonitas fachadas. Me dijo que viajaba a China y que quería algo único”, indicó.

Esa su primera obra, de arquitectura neoandina, la empezó a construir en 2002 en la avenida Juan Pablo II, a la altura de la actual edificación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y la concluyó en 2005.

Pero, “ni bien estábamos acabando la construcción, salió una noticia de esa obra en dos planas de un periódico y para mí eso fue como un premio único, nos comunicamos entre los maestros constructores y dijimos: ya estamos publicados en el periódico. Yo, como profesional nuevo, me alegré bastante y de ahí empezó a producirse muchas obras en El Alto en una época del ‘boom’ (o auge) de los cholets”, señaló.

¿Cholets o arquitectura neoandina?

Según Mamani, “cholet” es un denominativo despectivo, de la combinación de los términos chola (mujer de pollera) y chalet, que se dio para identificar a este estilo de construcción de coloridos edificios con una vivienda familiar en su cima.

“Entonces, ahora, para mí, el cholet ya es como un término artístico y la arquitectura neoandina, un término académico. Además, actualmente, tanto el cholet como la arquitectura neoandina los tengo registrados como de mi propiedad”, informó.

Internacional

Después de más de 20 años del comienzo de su primera obra de arquitectura neoandina, Mamani no recuerda con precisión la cantidad de edificios que ya construyó junto a su equipo de trabajadores, pero sí asegura que solo en El Alto superan los 70 proyectos ejecutados y que en general suman alrededor de 100. Y es que, aunque todo empezó en El Alto, ahora también realiza construcciones en otras regiones del país. Incluso, su talento le permitió pasar las fronteras.

“Hemos construido en Perú, en Brasil, también fuimos a París (Francia) a hacer un local de exposición” y todavía “vengo diseñando varios proyectos locos para diferentes ciudades” del país y del extranjero, adelantó.

Así, el niño que jugaba con la construcción de pequeñas ciudadelas en el campo, sigue cumpliendo sus sueños y no únicamente en el ámbito laboral. Pues, concluyó otras dos carreras universitarias (ingeniería y arquitectura, respectivamente) y, asimismo, logró formar, junto a su esposa, una familia de cuatro hijos. “Mi primer hijo este año saldrá bachiller”, enfatizó con orgullo padre.