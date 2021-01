Bolivia: Comité Nacional de Inmunización recomendó las vacunas Sputnik V y Sinovac

Escucha esta nota aquí

El Comité Nacional de Inmunización recomendó la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinovac para su adquisición en la lucha contra el Covid-19, informó este martes la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Reneé Castro.



"El Comité Nacional de Inmunización es asesor del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), conformado por un grupo de personas de renombre que son externas al Ministerio de Salud, que asesora en la valoración de las vacunas, no solo del coronavirus, sino de todas en general", destacó Castro en entrevista con Bolivia TV.



Según la autoridad de Estado, este comité realizó una valoración de las vacunas contra el Covid-19, considerando la plataforma tecnológica que utilizan, la información disponible, la logística que requiere, entre otros parámetros.

"La primera vacuna que ha sido calificada por ellos con el valor más alto es la de Gamaleya, Sputnik V; le sigue la de Sinovac, CoronaVac y la última de la fila es la de Pfizer, porque necesita de una cadena de frío específica y su plataforma tecnológica no es conocida en nuestro sistema de salud", sostuvo Castro.



Sobre la vacuna china Coronavac

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, denunció este martes que el gobierno de Jeanine Áñez reservó la compra de 3,5 millones de

Coronavac, vacuna contra el Covid-19, a la empresa intermediaria ZKM Corporation SRL, "la cual no tiene ninguna relación contractual con la compañía proveedora china biofarmacéutica Sinovac Biotech Ltd.".



"Una de las gestiones que habría realizado la exministra de Salud (Eidy Roca) es que se habría contactado con la empresa ZKM SRL que está en Bolivia, y nosotros, haciendo los contactos oficiales con la embajada china y con la empresa Sinovac (constatamos que) no conocen a esta empresa, no es un representante autorizado de Sinovac", dijo la autoridad.



Nosotros hablamos directamente con los laboratorios, directamente con los productores, sin intermediarios", informó a Bolivia TV.



"Nos llama mucho la atención conocer que la exministra de Salud haya reservado 3,5 millones de vacunas a través de la empresa ZKM SRL que está establecida en Bolivia y, al hacer las averiguaciones, hemos constatado que la empresa no tiene ninguna relación alguna con Sinovac en China y tampoco tiene relación con la distribuidora regional que está en Brasil", mencionó.



La autoridad gubernamental aclaró que el gobierno boliviano realiza gestiones para adquirir vacunas contra el Covid-19 directamente con las compañías farmacéuticas para evitar cualquier problema.



Sinovac Biotech es una farmacéutica privada que tiene su sede en Pekín. Se dedica a la investigación, desarrollo y comercialización de vacunas contra la hepatitis, la influenza y otros. Resultados preliminares de un estudio publicado en "The Lancet" concluyen que el antídoto contra el Covid-19 que fabrica la empresa provoca una rápida respuesta inmunológica.





