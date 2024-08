Bolivia condena los 'intentos de golpe' contra Maduro

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia condena enérgicamente los intentos de golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro y los planes de sustituir la voluntad del pueblo venezolano expresada democráticamente en las urnas el pasado domingo, 28 de julio", reza el escrito. Añade que "Bolivia, como Estado que promueve la cultura del diálogo y la paz, rechaza los actos de violencia que están siendo promovidos para alterar el orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela". Y concluye indicando que " la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia son principios fundamentales del derecho internacional, que deben ser respetados para la convivencia entre los Estados".

Desde Venezuela

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el miércoles que hay 1.062 detenidos por "actitudes fascinerosas".



Entre los cargos que enfrentan están "incitación al odio" y "terrorismo", delito este que implica la pena máxima en Venezuela, 30 años de cárcel.



"No va a haber clemencia, va a haber justicia", dijo Saab, de línea chavista.



Luis Armando Betancourt, coordinador de la ONG Foro Penal en Carabobo, indicó que los detenidos "no han podido tener acceso con sus familiares, ni abogados, y se les está vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa".



Muchos son trasladados "a sitios militares, lo cual es completamente ilegal e inconstitucional", denunció.



La angustia por el destino incierto de los arrestados se mezcla con la tristeza que inunda a quienes han perdido seres queridos por la represión.



"Me decepciona mucho lo que ha sucedido porque una frase muy popular que ha dicho nuestro libertador Simón Bolívar es 'Maldito el soldado que levante sus armas contra el pueblo'", comentó Adonis Alvarado, otro familiar de Víctor Bustos.



"Y eso fue lo que sucedió. Levantaron las armas contra el pueblo y resultó mi primo siendo asesinado en el acto".