Bolivia da pasos para tener una ley de acceso a la información pública

Una senadora boliviana, junto a gremios de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, impulsa un proyecto de ley para que el país deje de estar entre los pocos en Latinoamérica que no cuentan con una ley de acceso a la información pública y que ya pasó un primer filtro en la Cámara alta de Bolivia. El proyecto de 'Ley de Acceso a la información y Documentación Pública' fue elaborado a instancias de la senadora Silvia Salame, disidente de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), que recogió aportes de distintas entidades estatales y civiles para enriquecer el texto. "Este proyecto de ley se ha trabajado con la sociedad civil, con asociaciones de la prensa, con organizaciones que trabajan en derechos humanos, con el Estado central", incluidas entidades como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Transparencia, dijo Salame a EFE. La senadora, que fue magistrada del Tribunal Constitucional entre 2003 y 2009, sostuvo que "un país que se dice democrático no puede dejar de tener una ley que permita a los ciudadanos materializar otros derechos" y eso es lo que se busca con esta norma, que ahora debe ser debatida en la Cámara baja.

Antecedentes y base

Según Salame, el proyecto tiene por objeto desarrollar lo establecido en la Constitución boliviana sobre los derechos a ser informado y a la libertad de expresión.



"Hemos visto que Bolivia era uno de los pocos países de Latinoamérica que no tenía una ley específica sobre esta temática", indicó.



Esto quedó en evidencia en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso por la desaparición forzada del diputado Juan Carlos Flores Bedregal durante la dictadura militar de Luis García Meza Tejada (1980-1981).



Salame mencionó que la CorteIDH sancionó a Bolivia "por precisamente no haber permitido que la familia" de Flores acceda a la información oficial sobre el lugar donde fueron enterrados sus restos.



En declaraciones a EFE, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, recordó que el citado fallo estableció "la obligación del Estado boliviano de aprobar una ley de acceso a la información", un antecedente que resultó "oportuno" para el debate del proyecto en el Senado.



La ANPB fue uno de los gremios periodísticos que participó en las consultas para elaborar el documento, un proceso que comenzó en 2022.



Alanes destacó que la base del proyecto fue la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos (OEA), que "recoge los avances normativos en la región".