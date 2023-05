Bolivia debe certificar ‘oro de buena entrega’ para comercializar en el exterior

Para la senadora Cecilia Requena (CC) el artículo no respondería a una iniciativa del Gobierno sino a una condición dispuesta por organismos internacionales a los que está suscrito el país . La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un ente internacional que trabaja para construir mejores políticas para una vida mejor. Entre sus lineamientos llama a promover políticas públicas sobre prosperidad, igualdad de oportunidades y el bienestar para todos.

“Si no cumplen, no podrán refinar en las 35 refinerías sin cumplir lo que se llama debida diligencia y transabilidad. Me parece que es una oportunidad que ojalá se pueda tomar hacia atrás para que por lo menos se visibilice la situación de enorme informalidad del sector aurífero”, precisó la senadora opositora cuando se trató este artículo en el Senado.