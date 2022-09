Bolivia descarta despenalizar la producción de droga, sí descriminalizar los eslabones

“Bolivia definitivamente no está de acuerdo con una despenalización de la cocaína. La posición expresada por el presidente Luis Arce en Nueva York es que no podemos continuar con el actual modelo de guerra contra las drogas que solamente criminaliza a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico . Esta guerra ha llevado a afectar sus derechos humanos”, declaró el ministro de Justicia, Iván Lima.

Consultado sobre cuáles son esos eslabones más débiles; Lima explicó que “en una organización criminal de narcotráfico no son los grandes los que están en las cárceles de todos los países. No es el banquero que lava dinero, sino la mula que en su cuerpo trafica con drogas. Es esa parte de la organización que está tras rejas y no es el gran narcotraficante, el pez gordo, son aquellos que muchas veces, porque no tienen otra opción, son cooptadas por organizaciones criminales”, aseveró.